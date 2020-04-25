09:52
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Общество

Минздрав отказал детскому хоспису в покупке расходных материалов к аппарату ИВЛ

В Первом детском хосписе семь детей подключены к аппарату ИВЛ и трахеостоме. Они нуждаются в помощи по закупке расходных материалов. Об этом 24.kg сообщила директор хосписа Ольга Труханова.

Читайте по теме
Отпиской ответил Минздрав детям с эпилепсией, оставшимся без нужных лекарств

По ее словам, эти дети не могут дышать самостоятельно. К аппарату ИВЛ и трахеостоме нужны расходные материалы, которые надо менять каждый месяц, — контуры, фильтры, трахеостомические трубки, катетеры для санации.

«Сейчас непростая ситуация в стране и мире, и даже те, кто раньше справлялся сам, сейчас протягивают руку с последней надеждой на помощь. Им нужны лекарства, расходные материалы и оплатить подорожавшую в разы доставку», — сказала Ольга Труханова.

Она отметила, что обращалась в Минздрав с просьбой помочь в приобретении расходных материалов. Однако там отказали, составшись на то, что средства не предусмотрены в госбюджете.

24.kg
Фото 24.kg. Министерство здравоохранения не в силах помочь с расходными материалами
«По их данным, оказание материальной помощи на покупку подобных материалов за счет государственного бюджета не предусмотрено, так как отсутствует отдельная статья в смете расходов центрального аппарата Минздрава. Но там пообещали, что помогут с поиском спонсоров», — добавила директор хосписа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151037/
просмотров: 865
Версия для печати
Материалы по теме
Скончавшаяся от коронавируса женщина была в контакте с пятью членами семьи
Крик отчаяния медиков. Что ответил глава Минздрава
В Панфиловской больнице у пациента подозревают коронавирус. Минздрав опровергает
Бермет Барыктабасова: Медиков обманом заставляют уходить в отпуск без содержания
Минздрав прокомментировал отмену выплат медикам, работающим на карантине
В КР отменили выплаты врачам, находящимся на карантине. Приказ Минздрава
Минздрав прокомментировал поставки некачественных средств индивидуальной защиты
В медколледжи можно будет поступить после окончания 9-го класса
На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли данные о получателях
Отпиской ответил Минздрав детям с эпилепсией, оставшимся без нужных лекарств
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
09:42
Деятельность выездных касс в новостройках возобновят Деятельность выездных касс в новостройках возобновят
09:30
Объединить выборы в местные кенеши с парламентскими предлагает депутат
09:12
Детские дома и интернаты обеспечены продуктами до конца июня
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 25 апреля 1999 года
08:45
Правозащитники призывают власти Центральной Азии обеспечить доступ к информации
24 апреля, пятница
23:26
Военнослужащие Кыргызстана получили гуманитарную помощь от Китая
23:06
Польские медики высоко оценили профессионализм кыргызстанских врачей