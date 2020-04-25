Минздрав отказал детскому хоспису в покупке расходных материалов к аппарату ИВЛ

В Первом детском хосписе семь детей подключены к аппарату ИВЛ и трахеостоме. Они нуждаются в помощи по закупке расходных материалов. Об этом 24.kg сообщила директор хосписа Ольга Труханова.

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По ее словам, эти дети не могут дышать самостоятельно. К аппарату ИВЛ и трахеостоме нужны расходные материалы, которые надо менять каждый месяц, — контуры, фильтры, трахеостомические трубки, катетеры для санации.

«Сейчас непростая ситуация в стране и мире, и даже те, кто раньше справлялся сам, сейчас протягивают руку с последней надеждой на помощь. Им нужны лекарства, расходные материалы и оплатить подорожавшую в разы доставку», — сказала Ольга Труханова.

Она отметила, что обращалась в Минздрав с просьбой помочь в приобретении расходных материалов. Однако там отказали, составшись на то, что средства не предусмотрены в госбюджете.

Фото 24.kg. Министерство здравоохранения не в силах помочь с расходными материалами

«По их данным, оказание материальной помощи на покупку подобных материалов за счет государственного бюджета не предусмотрено, так как отсутствует отдельная статья в смете расходов центрального аппарата Минздрава. Но там пообещали, что помогут с поиском спонсоров», — добавила директор хосписа.