Минздрав отказал детскому хоспису в покупке расходных материалов к аппарату ИВЛ

В Первом детском хосписе семь детей подключены к аппарату ИВЛ и трахеостоме. Они нуждаются в помощи по закупке расходных материалов. Об этом 24.kg сообщила директор хосписа Ольга Труханова.
По ее словам, эти дети не могут дышать самостоятельно. К аппарату ИВЛ и трахеостоме нужны расходные материалы, которые надо менять каждый месяц, — контуры, фильтры, трахеостомические трубки, катетеры для санации.
«Сейчас непростая ситуация в стране и мире, и даже те, кто раньше справлялся сам, сейчас протягивают руку с последней надеждой на помощь. Им нужны лекарства, расходные материалы и оплатить подорожавшую в разы доставку», — сказала Ольга Труханова.
Она отметила, что обращалась в Минздрав с просьбой помочь в приобретении расходных материалов. Однако там отказали, составшись на то, что средства не предусмотрены в госбюджете.