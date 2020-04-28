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Общество

Детский хоспис объявил сбор средств для покупки аппарата ИВЛ

В Первый детский хоспис необходимо приобрести аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор учреждения Ольга Труханова.

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По ее словам, начат сбор средств для приобретения аппарата ИВЛ, а также для его обслуживания. «ИВЛ — это техника, которая может сломаться в любую минуту, и мы должны иметь замену, чтобы ребенок остался дома с семьей, а не оказался в реанимации», — говорит Ольга Труханова.

Аппарат стоит $20 тысяч, сейчас собрали около $1,7 тысячи. Перечислить любую сумму можно на специальном портале.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151290/
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