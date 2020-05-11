Весенний призыв возобновили в Кыргызстане

Возобновлены увольнение в запас и весенний призыв на срочную военную и альтернативную службы. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ о возобновлении действия Указа «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте — мае 2020 года» от 18 февраля этого года.

Напомним, что 24 марта в Кыргызстане приостановлен весенний призыв в Вооруженные силы.