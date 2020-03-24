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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане приостановлен весенний призыв. Мобилизации пока не будет

В Кыргызстане приостановлен весенний призыв в Вооруженные силы. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба ВС КР Райимберди Дуйшенбиев.

По его словам, Генеральный штаб ВС будет контролировать соблюдение режима ЧП. Военнослужащие будут привлекаться к мероприятиям.

Райимберди Дуйшенбиев отметил, что военнослужащих в стране достаточно. Все, кто будет привлечен, получат дополнительные выплаты. Мобилизация резерва пока объявляться не будет.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории городов Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147796/
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