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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента

Власти пока не отреагировали на антикризисную программу для СМИ, представленную Независимым союзом журналистов Кыргызстана (НСЖ). 

Программа, напомним, была направлена на рассмотрение президенту, кабмину и Жогорку Кенешу 5 мая.

Однако в кабмине 24.kg заявили, что документ еще не поступил. А публикации в соцсетях и на сайтах информационных агентств для принятия к изучению, согласно процедуре, недостаточно. Антикризисный план также не дошел до аппарата главы государства и парламента.

НСЖ КР предлагает отменить подоходный налог для официально работающих сотрудников СМИ и объявить налоговые каникулы для медиа до конца 2020 года.

Кроме того, предлагается установить другие налоговые вычеты и продолжить их после карантина.

На время карантина, связанного с COVID-19, Независимый союз журналистов предлагает ввести практику целевого размещения государственного заказа в СМИ. Правительству предлагают выделить кредиты для медиа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152337/
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