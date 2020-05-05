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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Независимый союз журналистов предложил антикризисный план поддержки СМИ

Независимый союз журналистов Кыргызстана (НСЖ КР) разработал антикризисный план по поддержке СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава организации Азамат Касыбеков.

По его словам, объединение предлагает руководству республики стратегию, которая дополнит разрабатываемый сейчас второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку бизнеса и постепенное восстановление и развитие экономики.

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Антикризисная поддержка независимых СМИ предусматривает налоговые, экономические и организационные меры. В НСЖ КР подчеркивают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто работают, а уже реализуются в различных странах — Литве, Канаде, Бельгии, Италии.

Как указывают в Независимом союзе журналистов КР, более 70 процентов кыргызстанских редакций столкнулись с экономическими трудностями, включая потерю рекламодателей. СМИ вынуждены свернуть реализацию новых проектов, сократить объемы производства или прекратить деятельность на момент карантина. Журналистов отправляют в отпуск без содержания, снижают зарплату.

НСЖ КР предлагает меры, чтобы минимизировать нагрузку на платежный фонд редакций, в частности, отменить подоходный налог для официально работающих сотрудников СМИ и объявить налоговые каникулы для медиа до конца 2020 года. Кроме того, предлагается установить другие налоговые вычеты и продолжить их после карантина.

На время карантина, связанного с COVID-19, Независимый союз журналистов прелагает ввести практику целевого размещения государственного заказа в СМИ.

Правительству предлагают выделить кредиты для медиа.

Вариантом поддержки также может быть снижение стоимости подписки или компенсация почтовых тарифов на доставку прессы.

«В связи с пандемией коронавируса и введением карантина в сфере СМИ сложилась критическая ситуация. Многие средства массовой информации оказались перед угрозой банкротства. Кризис напрямую влияет на информационную безопасность государства. Есть риск уменьшения количества альтернативных источников информации, используемых кыргызстанцами», — отметил Азамат Касыбеков.

Журналисты республики, несмотря на проблемы с аккредитацией, исполнили свою роль по информированию населения и продолжают работать.

Азамат Касыбеков

«Благодаря им госорганам удалось удержать ситуацию под контролем. Руководство страны должно немедленно отреагировать и помочь журналистам», — заметил он.

Программа направлена на рассмотрение президенту, кабмину и Жогорку Кенешу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151952/
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