Чиновник, назначенный с нарушениями, не уволен. Адвокат возмущен

Директор Бишкекского стационарного социального учреждения (БССУ) Адильбек Козубаев до сих пор не уволен. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, он обратился в Генпрокуратуру, чтобы надзорный орган принял меры, поскольку специальная комиссия выяснила — Адильбек Козубаев был назначен на эту должность с нарушениями и халатно исполняет свои обязанности.

«Более того, проводится досудебное производство по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР. Да, Козубаеву не вручено уведомление о подозрении, он не является фигурантом. Но комиссия доказала необоснованность его назначения. Кроме того, экс-глава учреждения Эркингуль Абдылдаева выиграла суд и должна быть восстановлена в должности. Я обращаюсь в Генпрокуратуру с заявлением в отношении руководства Министерства труда и социального развития. Нельзя игнорировать решение суда и нельзя пренебрегать постановлением спецкомиссии», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Напомним, одна из сотрудниц БССУ Ирина Побежимова в заявлении, поданном в прокуратуру, указала, что директор учреждения Адильбек Козубаев оскорбляет сотрудников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебабу, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, где показано, как некоторые издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное лишение свободы» УК КР.

Это уже не первый скандал в данном соцучреждении. Экс-директор Эркингуль Абдылдаева судилась с Министерством социального развития и труда из-за незаконного увольнения. Она выиграла суд.