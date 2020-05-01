Правительство копипаста. В соцсетях вновь уличили власти Кыргызстана в плагиате

Правительство Кыргызстана скопировало распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации у Казахстана. Документ разместили на официальном сайте gov.kg, забыв заменить «Республика Казахстан» на «Кыргызская Республика».

В плагиате власти КР уличили пользователи соцсетей. Фотографию с ошибкой опубликовал в Twitter пользователь Абай Шерик.

А за что нашим зарплату платят? За копипипаст? https://t.co/sFXoyWcDwy pic.twitter.com/aEnZcF6VI1 — Abay Sherik (@AbaySherik) May 1, 2020

Отметим, что распоряжение правительства КР от 22 марта 2020 года № 93-р действительно опубликовано на сайте кабмина, но ошибку уже исправили.

Фото скрин с сайта правительства КР. Распоряжение о введении режима ЧС

Отметим, накануне на заседании парламента КР депутат Каныбек Иманалиев также упрекнул правительство за то, что они скопировали у Казахстана постановление о возобновлении экономической деятельности.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана», — сказал депутат.