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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев сегодня на заседании попросил правительство быть более внимательным при подготовке постановлений.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия», — сказал нардеп.

Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана.

Каныбек Иманалиев
Ссылка: https://24.kg/doslovno/151537/
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