Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев сегодня на заседании попросил правительство быть более внимательным при подготовке постановлений.
«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия», — сказал нардеп.
Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана.Каныбек Иманалиев