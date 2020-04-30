Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев сегодня на заседании попросил правительство быть более внимательным при подготовке постановлений.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Тогда сразу напишите, что 1 мая начнут работать кораблестроение, выпуск атомного и ядерного оружия», — сказал нардеп.