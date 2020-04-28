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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Указ подписан. Режим ЧП продлен в некоторых районах Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О​ внесении изменений в​ некоторые решения президента Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом продлевается чрезвычайное положение на​ территории городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада и​ Ат-Башинского района Нарынской области до​ 10​ мая включительно.

Настоящий указ вступает в​ силу с​ момента подписания и​ будет направлен для утверждения в​ Жогорку Кенеш.

Решение принято после выступления на заседании Совета безопасности первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151353/
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