Указ подписан. Режим ЧП продлен в некоторых районах Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О внесении изменений в некоторые решения президента Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада и Ат-Башинского района Нарынской области до 10 мая включительно.
Настоящий указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш.
Решение принято после выступления на заседании Совета безопасности первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации в стране.