Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О​ внесении изменений в​ некоторые решения президента Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом продлевается чрезвычайное положение на​ территории городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада и​ Ат-Башинского района Нарынской области до​ 10​ мая включительно.

Настоящий указ вступает в​ силу с​ момента подписания и​ будет направлен для утверждения в​ Жогорку Кенеш.

Решение принято после выступления на заседании Совета безопасности первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации в стране.