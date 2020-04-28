Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая», — об этом сказал президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в узком составе.

Такое решение было принято после выступлений первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая 2020 года включительно.

На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.

«Правительству и всем государственным органам необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных Советом безопасности. При внесении изменений в план необходимо учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.