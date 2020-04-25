17:29
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками

Решением мэрии Кара-Балты основные улицы перекрыты бетонными блоками. Об этом муниципалитет сообщил на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что в постановление мэрии от 22 марта 2020 года внесены изменения. Для усиления предотвращения угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Кара-Балты, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения решено установить восемь санитарно-карантинных постов.

Они появились на Сосновском повороте, по улице Турара Кожомбердиева (напротив Жайылской районной государственной администрации), на пересечении улиц 8 Марта и Жайыла Баатыра, Труда и Комсомольской, Жайыла Баатыра и Ломоносова.

Кроме того, бетонными фесками перекрыты железнодорожный переезд по улице Таисии Владимировой, поворот на нефтеперерабатывающий завод «Джунда» и кафе «Алания», улицу Пальмира Тольятти (под мостом возле угольного склада), пересечение улиц Крупской и Жайыла Баатыра, Крупской и Комсомольской, Крупской и Красноармейской и Труда и Жайыла Баатыра (возле магазина «Керемет»).

Кроме того, усилен режим контроля прохождения населения Кара-Балты через санитарно-карантинные посты.

Напомним, что в начале недели комендатура Бишкека также устанавливала на нескольких улицах бетонные блоки, чтобы минимизировать движение автомобилей. Но уже на следующий день от идеи отказались, чтобы не мешать работе врачей скорой помощи.

На сегодня в Жайылском районе, административным центром которого является город Кара-Балта, зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Но при этом в районе действует только режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения, как в столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151094/
просмотров: 1054
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет
В школах и детсадах Таджикистана объявили внеочередные каникулы
Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры
Массовый тест на коронавирус. Кому и какие льготы предоставит лаборатория
Коронавирус в Кыргызстане. Энергетики меняют профессию для защиты ГЭС
Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан
Пенсионеры могут бесплатно сдать анализы на COVID-19. Минздрав формирует список
Глава Минздрава назвал возможные причины заражения медиков
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
17:06
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Двоих подозреваемых водворили в СИЗО Жестокое избиение на Иссык-Куле. Двоих подозреваемых во...
16:47
Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками
16:27
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
16:06
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
15:51
На Иссык-Куле мужчина, поссорившись с женой, выстрелил себе в голову