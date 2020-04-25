Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками

Решением мэрии Кара-Балты основные улицы перекрыты бетонными блоками. Об этом муниципалитет сообщил на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что в постановление мэрии от 22 марта 2020 года внесены изменения. Для усиления предотвращения угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Кара-Балты, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения решено установить восемь санитарно-карантинных постов.

Они появились на Сосновском повороте, по улице Турара Кожомбердиева (напротив Жайылской районной государственной администрации), на пересечении улиц 8 Марта и Жайыла Баатыра, Труда и Комсомольской, Жайыла Баатыра и Ломоносова.

Кроме того, бетонными фесками перекрыты железнодорожный переезд по улице Таисии Владимировой, поворот на нефтеперерабатывающий завод «Джунда» и кафе «Алания», улицу Пальмира Тольятти (под мостом возле угольного склада), пересечение улиц Крупской и Жайыла Баатыра, Крупской и Комсомольской, Крупской и Красноармейской и Труда и Жайыла Баатыра (возле магазина «Керемет»).

Кроме того, усилен режим контроля прохождения населения Кара-Балты через санитарно-карантинные посты.

Напомним, что в начале недели комендатура Бишкека также устанавливала на нескольких улицах бетонные блоки, чтобы минимизировать движение автомобилей. Но уже на следующий день от идеи отказались, чтобы не мешать работе врачей скорой помощи.

На сегодня в Жайылском районе, административным центром которого является город Кара-Балта, зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Но при этом в районе действует только режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения, как в столице.