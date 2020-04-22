В Бишкеке улицы перекрыли бетонными блоками. Комендант объяснил зачем

77 бетонных блоков в Бишкеке установлены для снижения автомобильного потока. Об этом на брифинге сообщил комендант города Алмазбек Орозалиев.

По его словам, ограждения не будут мешать проезду транспорта экстренных служб.

«Бетонные ограждения должны снизить поток передвижения машин и людей, которые находятся в них. Для проезда экстренных служб затруднений не будет», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Список перекрестков Бишкека, где установлены бетонные блоки:

— Аалы Токомбаева — Каралаева (север);

— Аалы Токомбаева — Н.Жетикашкаевой (восток);

— Аалы Токомбаева — Сухэ Батора (восток);

— Масалиева — Малдыбаева (север, выезд с 10-го микрорайона);

— Масалиева — Малдыбаева (север);

— Ахунбаева — Джунусалиева;

— Ахунбаева — Шота Руставели;

— Ахунбаева — А.Токомбаева;

— Ахунбаева — Табалдиева;

— Ахунбаева — Шакирова;

— Ахунбаева — Малдыбаева (запад);

— Ахунбаева — Малдыбаева (восток);

— Ахунбаева — Абая;

— Ахунбаева, около здания «Акнет»;

— Ахунбаева — Тыныстанова;

— Ахунбаева — Попова;

— Ахунбаева — Матросова;

— Ахунбаева — Бектенова;

— Ахунбаева — Шукурова;

— Ахунбаева — Каралаева;

— 7 Апреля — Линейная;

— 7 Апреля — Мамбетова;

— Курманжан Датка — Гражданская;

— Курманжан Датка — Ереванская;

— Курманжан Датка — Огонбаева;

— Курманжан Датка — Абдымомунова;

— Курманжан Датка —Саратовская;

— Курманжан Датка — Салиева;

— Курманжан Датка — Ялтинская;

— Курманжан Датка — Муса Джалиля;

— Жибек Жолу — Муса Джалиля;

— Жибек Жолу — Западная;

— Жибек Жолу — Осмонкула;

— Жибек Жолу — строение 220/1 (CORONA);

— Жибек Жолу — строение 218 (CHEK POINT);

— Жибек Жолу — Суюнбаева;

— Жибек Жолу — Семашко (мечеть восток);

— Жибек Жолу — Семашко (мечеть запад);

— Жибек Жолу — Гоголя;

— Жибек Жолу — Ибраимова;

— Жибек Жолу — Шопокова;

— Жибек Жолу — Тыныстанова;

— Жибек Жолу — Орозбекова;

— Жибек Жолу — Панфилова;

— Жибек Жолу — Коенкозова;

— Жибек Жолу — переулок Безымянный (кафе «Самира»);

— Жибек Жолу — Турусбекова;

— Жибек Жолу — Шевченко;

— Жибек Жолу — Уметалиева;

— Жибек Жолу — Тимирязева;

— Жибек Жолу — К.Акиева;

— Молодая Гвардия — Фрунзе;

— Молодая Гвардия — Жумабекова;

— Молодая Гвардия — Рыскулова;

— Молодая Гвардия — Чуй;

— Молодая Гвардия — Киевская;

— Молодая Гвардия — Сыдыкова;

— Молодая Гвардия — Сагынбая;

— Молодая Гвардия — Чокморова;

— Молодая Гвардия — Боконбаева;

— Бакаева — Алтымышева;

— Бакаева — Островского;

— Бакаева — Циолковская;

— Бакаева — Айни;

— Бакаева — Сухомлинова;

— Бакаева — Целинная;

— Махатма Ганда — Куренкеева;

— Махатма Ганди — Кудряка;

— Махатма Ганди — Урицкая.