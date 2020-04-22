Бетонные блоки в Бишкеке решили убрать. В комендатуре объяснили почему

Все бетонные блоки в Бишкеке убрали. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре.

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«Мы провели анализ. В сутки поступает более 500 вызовов только скорой помощи. Чтобы избежать ситуаций, когда сотрудники экстренных служб не смогут оперативно попасть в определенный двор, принято решение отложить введение данного ограничения», — сказали в комендатуре.

Напомним, что накануне в столице установили 77 бетонных блоков для снижения автомобильного потока. Комендант Алмазбек Орозалиев сегодня на брифинге заверял, что ограждения не будут мешать проезду транспорта экстренных служб.