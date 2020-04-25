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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Простые кыргызстанцы, которые стали волонтерами. Как они помогают нуждающимся

С введением режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в Кыргызстане активные и неравнодушные граждане продолжают объединяться и оказывать продуктовую поддержку малоимущим, нуждающимся и тем, кто жил за счет однодневного заработка.

Журналист 24.kg побеседовал с волонтерами и узнал, как и кому они помогают в первую очередь. 

24.kg
Фото 24.kg. Волонтеры направляются доставлять продуктовые наборы

Алишер и Сабир отказались назвать свои фамилии. Объяснили это нежеланием пиариться, ведь помогают они не ради славы, а потому что понимают: многим жителям Бишкека и Чуйской области сейчас приходится нелегко. 

Волонтерами они стали с первых дней объявленного карантина и введения режима ЧП в столице. Говорят, и раньше в свободное время помогали нуждающимся, но сейчас это стало их основной деятельностью. 

— С чего начинается рабочий день волонтера?

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— Это не то, что день. Мы можем работать круглые сутки и спать по 2-3 часа. В 7.00 начинаем развоз продуктовых наборов, стараемся закончить к 19.30, чтобы успеть добраться до дома. Мы сформировали команду, которая работает с обращениями в социальных сетях — сейчас их уже больше 140 тысяч, причем со всей страны. Проверяем все тщательно, действительно ли есть такой человек, живет ли по указанному адресу. Далее прорабатываем логистику (маршрут).

— Многим интересно, на какие деньги вы закупаете продуктовые наборы. Это личные средства или кто-то помогает с финансами?

— Закупаемся на свои средства, помогают и неравнодушные граждане, у которых есть возможность выделить ту или иную сумму. Кто-то 100 сомов отправляет, кто-то — 250, бывало и 2-5 тысяч. Наше движение называется «Мы вместе». Первыми на призыв поддержать гуманитарную акцию откликнулись узбекский национальный культурный центр Кыргызстана и лично его руководитель Бахтияр Кадыров. Гумпомощь закупаем совместно. Какую-то часть — национальный центр, какую-то часть от международного общественного объединения «Люди мира». Плюс дружина «ГРОМ» помогает. Бывает, люди, которые нуждаются в помощи, помогают. У них самих нет продуктов питания, но осталось, допустим, варенье или мед. Помогают таким образом. Народ у нас, если честно, гуманный.

24.kg
Фото 24.kg. Продуктовый набор для большой семьи

— Что сподвигло вас заняться волонтерством?

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— Граждане сами стали обращаться. Писали, что им кушать уже больше нечего. Сначала помогли одним, другим.

Потом появилась мысль привлечь друзей, знакомых к акции. Все поддержали единогласно. И вот бегаем до сих пор.

— Были ли у вас проблемы с получением пропусков для передвижения по городу? С какими проблемами сталкиваетесь?

 С пропусками проблем никаких нет. Главное — правильно заполнять заявки на их получение и представлять все необходимые документы. Все просто.

С какими проблемами сталкиваемся? Особых нет. На блокпостах меня и моих ребят-волонтеров многие уже знают. Но мы, как и все, не нарушаем законы. Не блатуем, а стоим в очереди во время проверки. Относимся с пониманием.

— Как формируете группы волонтеров?

— Кто-то ездит по двое, кто-то — по одному, в зависимости от груза. Бывает, что из одного пункта может поехать в другой конец Бишкека. Например, со стороны государственной резиденции до Нижней Ала-Арчи.

— Что входит в продуктовый набор на семью?

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— Мука, макароны нескольких видов, рис, соль, масло, томат, сгущенка, варенье, печенье. Варенье и сгущенку привозим в те семьи, где есть дети. Из сгущенки ведь можно кашу сварить, если развести с водой. Когда есть возможность, добавляем конфеты, овощи, фрукты. Количество килограммов зависит от состава семьи. Иногда добавляем в наборы консервы (опять же по возможности). Учитываем и то, что во многих семьях есть дети, которым необходимо детское питание.

24.kg
Фото 24.kg. Продуктовый набор на одну семью

— Кто в основном просит у вас помощи?

— Сейчас поддержка нужна многим. Даже тем, кто вчера еще зарабатывал и мог обеспечить семью, а сегодня уже не осталось денег на продукты. Помогаем многим пенсионерам, зачастую у них нет родных и они не могут выйти в магазин. Помимо продуктов, гражданам необходимы лекарства, памперсы, привозим тоже. Многие продавцы в магазинах нас знают уже и дают бесплатно некоторые позиции товаров.

24.kg
Фото 24.kg. Продавцы в продуктовых магазинах помогают волонтерам
Собеседники отметили, что все волонтеры устают, не высыпаются, но держатся. «Очень хотим, чтобы вся эта зараза с коронавирусом завершилась скорее. Но сейчас на отдых времени нет. Надо людям помогать. Отдохнуть успеем», — заключили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151082/
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