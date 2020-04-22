Нуждающихся все больше. Как распределяет продукты Штаб помощи

Мука, сахар, макароны, масло, крупы — минимальный набор гуманитарной помощи, которую раздают нуждающимся в Бишкеке.

Практически с первых дней введения чрезвычайного положения в столице на помощь пришли волонтеры. Но охватить всех они просто не могли. Тогда был создан Штаб помощи, чтобы объединить усилия государства и активистов.

Как работает штаб, кто принимает заявки и развозит помощь, узнала корреспондент 24.kg.

Заявки исчисляются тысячами

«Офис» организации расположился во Дворце спорта. Сюда привозят продукты, формируют пакеты, определяют маршруты, и помощь развозят по адресам.

Фото 24.kg. Штаб помощи расположился во Дворце спорта. Именно сюда поступает и потом развозится помощь

По словам министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, курирующего работу штаба, звонки поступают в кол-центры, которые развернуты у трех мобильных операторов. В день звонят до 20 тысяч человек. Операторы, их около 30 сотрудников, просто не успевают обработать всю информацию.

«Поэтому открыли специальный сайт, где можно оставить заявку, — 1227.tunduk.kg. Там все обращения фильтруются по регионам и можно сразу увидеть поступление заявки», — рассказал чиновник.

В самом штабе волонтеры принимают и обрабатывают заявки, поступающие на WhatsApp. Их приходит около 4 тысяч в день.

Мы просим писать определенным образом: фамилию, имя, отчество полностью, точный адрес проживания, число членов семьи, причину обращения, номер телефона и ИНН. Волонтер Аэлита Эсенбек кызы



«Это позволяет нам быстро вносить данные в базу. Но бывает, что кыргызстанцы не указывают необходимую информацию. Пишут, например: «Меня зовут Алина. Мне нужна помощь, вот мой номер». Приходится перезванивать, уточнять», — рассказала она.

Нелегкий труд

Аэлита — студентка российского вуза. Говорит, что увидела объявление в соцсетях, что нужны волонтеры, и откликнулась. «Конечно, я переживаю за свое здоровье, хотя мы здесь соблюдаем все меры безопасности. Но все равно решила пока пожить отдельно от родителей», — говорит она.

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Девушка признается: бывает, что люди, которым еще не довезли помощь, звонят, ругаются. «Сейчас нелегкое время, и у всех сегодня определенный стресс. Иногда людям нужно даже не оставить заявку на гумпомощь, а просто выговориться», — отметила она.

Другой волонтер Ольга Фролова помогает формировать пакеты, которые повезут нуждающимся. Признается, что приходит пешком из 6-го микрорайона.

«Наша организация молодых российских соотечественников сразу откликнулась на призыв. Приходим по возможности. Работы здесь очень много, всегда есть чем заняться. Заявки поступают, продукты постоянно привозят, формируем пакеты. Нам дают перчатки, маски, просят не забывать их менять. Есть ребята, которые развозят продукты, есть те, кто формирует пакеты, кто-то отвечает на сообщения», — пояснила волонтер.

Девушка отмечает хорошую организацию процесса. Каждый четко знает, чем занимается, и никто не мешает друг другу.

Среди волонтеров, развозящих помощь нуждающимся, есть и журналист Данияр Джаркынбаев. Говорит, что опасения заразиться у него есть, хотя все принимают повышенные меры безопасности.

«Историй много. Каждый день что-то происходит. Запомнилось, как привезли помощь, а заявитель сказал, что уже получил от других волонтеров, и попросил отдать соседям — им нужнее. Вот такие истории помогают нам, волонтерам, делать свое дело», — сказал он.

Просьб не счесть

За неполный месяц работы в Штаб помощи поступило более 135 тысяч заявок, удовлетворено почти половина.

Каждую заявку обрабатывают органы местной власти, запрашивают информацию у квартальных, домкомов, на самом ли деле семья нуждающаяся, и только потом может быть оказана помощь. На это уходит много времени, однако система позволяет избежать дублирования — когда одни и те же люди и семьи получают помощь от нескольких организаций.

Власти просят и волонтерские группы, бизнесменов сообщать, кому они помогли. Нуждающихся очень много. Состоящим на учете в органах соцзащиты помощь оказывается продуктами из Фонда госматрезервов. Но тех, кто нигде не зарегистрирован, в разы больше. Именно на них и делает акцент штаб.

Для сбора средств был открыт специальный счет для пожертвований, на него поступило более 13 миллионов сомов. Практически все они уже израсходованы.

По словам Азамата Жаманкулова, эти средства распределяются по заявкам областей, там уже местные власти договариваются с магазинами и поставщиками.

«Мы формируем пакеты, которые привозят в виде продуктов питания. Поэтому их содержание может варьироваться. Наборы, на которые выделяются средства, стандартны, из расчета 800 сомов на семью. В них входят мука, крупа, сахар, чай, масло. Еще выделяются мука и сахар из Фонда госматрезервов», — заметил он.

Тройной контроль

Расфасовав пакеты, едем в новостройку «Дордой-1», расположенную рядом с крупнейшим рынком. Практически все жители работали на нем, а сейчас сидят дома. У многих нет регистрации по месту жительства, а помощь нужна. Составлять списки помогают квартальные. У них жители четко поделены на три группы: те, кто состоит на учете в органах социальной защиты, зарегистрированные и люди без прописки. После выдачи пакетов напротив фамилии получивших ставят отметку, потом информацию заносят в общую базу.

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«В нашей новостройке проживает около 12 тысяч человек. На этот момент за помощью к нам обратились около 4 тысяч. Продукты привозят уже третий раз», — говорит квартальная Жипар Молдокматова.

Квартальный Улаберды Кадыркулов подчеркнул, что помощь разносят по улицам, чтобы минимизировать передвижение жителей. Сегодня по его ведомости предстоит раздать 100 пакетов.

Запросов на помощь много. Да практически все просят. Люди живут за счет базара. А сейчас работы нет, денег и запасов тоже. В огородах тут нет, скотину не держат. Улаберды Кадыркулов

Для раздачи помощи привлекают активистов, они фиксируют, кто получил помощь, а кто нет. Такой механизм позволяет сделать раздачу помощи более прозрачной и избежать несправедливого распределения или попыток утаить продукты.

«Сейчас всем тяжело, конечно, стараемся в первую очередь выделять помощь наиболее нуждающимся. Бывает, что друг у друга продукты занимаем, чтобы приготовить еду. Или, например, у семьи есть мука, но нет крупы, тогда из помощи можем выделить именно ее, а муку отдать другим», — признается активистка Канышай.

Без работы и еды

Среди получателей помощи и жительница новостройки Жазгуль Бокутаева. До карантина торговала одеждой на базаре, а муж работал на стройке. Сейчас оба сидят дома. В семье пятеро детей, старшая дочь учится в вузе на контракте.

«Хорошо, что уже оплатили учебу. А то бы не знаю, что делали», — сказала Жазгуль Бокутаева.

За раздачей продуктов наблюдает и первый заместитель акима Свердловского района Садыр Мырзакматов.

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По его словам, в жилмассиве «Дордой-1» с начала карантина уже раздали 155 мешков муки, 756 пакетов от мэрии, правительства, Минсоцтруда.

Режим чрезвычайного положения в Кыргызстане продлится еще как минимум неделю, за это время число нуждающихся только увеличится. Хватит ли сил и ресурсов у государства и волонтеров и дальше помогать?