Частные компании продолжают раздавать продукты малоимущим

В Джалал-Абадской области ОсОО «Эти Бакыр Терексай» раздало продуктовые наборы на 3 миллиона 360 тысяч сомов. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что в продуктовый набор вошли мука, сахар, рис, чай, томатная паста и растительное масло. Помимо гуманитарной, Терексайскому айыльному аймаку оказана и финансовая помощь. На основе социального пакета компания выделила 3 миллиона 750 тысяч сомов для приобретения муки.

«Помимо этого, на постоянной основе оказывается помощь в приобретении средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и ГСМ», — рассказали в ОАО.

Напомним, что ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие ОАО «Кыргызалтын» (25 процентов доли) и турецкой компании «Эти Бакыр». Оно занимается разработкой месторождений золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Джалал-Абадской области.