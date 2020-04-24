На площади Ала-Тоо в Бишкеке украшают клумбы

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» приступили к посадке однолетних цветов на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня они сажали сальвию красную, колеусы бордового и желтого оттенков.

По словам начальника участка Руслана Жаныгулова, на Ала-Тоо будут радовать глаз горожан почти 200 тысяч цветов, около 45 тысяч уже посажено.

Цветы высаживаются узорами, еще осенью были спроектированы цветочные национальные орнаменты.

Ранее сотрудники «Тазалыка» воссоздали цветочную композицию в виде часов, которые показывают точное время.

В 2020 году украсят город более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов.