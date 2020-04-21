Цветочные часы начали высаживать на площади Ала-Тоо

На центральной площади Ала-Тоо началась посадка цветочной композиции в виде часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, оформлением занимаются 27 сотрудников «Тазалыка».

«Традиционно горожане и гости столицы могут узнать точное время по цветочным часам. Композиция будет составлена из девяти сортов цветов: агератум, сальвия, тагетис, алиссум, колиус и другие. Всего их около 15 тысяч», — отметили в муниципалитете.

И на других городских клумбах на смену первым весенним тюльпанам приходят цветы-однолетники. Всего же в этом году украшать город будут более миллиона однолетних цветов 18 видов и сортов.