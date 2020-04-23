Сапар Исаков этапирован в исправительную колонию № 8

Бывший премьер-министр Сапар Исаков, осужденный по приговору суда по делу Бишкекской ТЭЦ, сегодня этапирован в ИК № 8, где будет отбывать наказание. Об этом сообщает ГСИН.

Напомним, вчера состоялось очередное заседание специальной комиссии ГСИН. «Рассмотрены дела 86 человек на распределение вида режима содержания и места отбывания наказания, в том числе бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также экс-генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова», — сообщалось в релизе.

Этапированы в места отбывания наказания и Жанторо Сатыбалдиев, и Салайдин Авазов.

В ГСИН заявили, что Бишкекский СИЗО-1 переполнен.

Напомним, все трое признаны судами виновными в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Свердловский районный суд приговорил Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы, Жанторо Сатыбалдиева — к 7,5, Салайдина Авазова — к 11 годам и 3 месяцам. Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.