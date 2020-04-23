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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прилетевших из Стамбула жителей Ошской области положили в обсерватор

Прилетевших из Стамбула жителей Ошской области положили в обсерватор. Об этом на брифинге заявил полномочный представитель правительства в регионе Узарбек Жылкыбаев.

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По его словам, у многих возникает вопрос, почему ошан, которых сначала содержали в «Ак-Кеме», перевезли в другой обсерватор.

«Эта мера профилактическая. Ничего страшного не случится, если они побудут в обсерваторе еще некоторое время. Сейчас людей, прибывших из Стамбула, разместили в частной больнице села Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Самолет с кыргызстанцами на борту из Стамбула приземлился в аэропорту «Манас» 17 апреля. Всех пассажиров этого рейса сначала разместили в обсервации. У нескольких прилетевших обнаружили коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150898/
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