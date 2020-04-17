Кыргызстанцы прилетели из Турции. Их разместят в обсервации на карантин

В Кыргызстан прилетели более 200 соотечественников из Турции. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, в страну вернулись около 60 человек из Анкары и 150 из Стамбула. «Атмосфера хорошая. Мы прилетели чартером турецких авиалиний на «Боинге-777-300». Произошло все неожиданно. Буквально вчера утром я ничего не знала, мне позвонили из посольства КР в Турции и сказали, что будет вылет. Когда мы вышли из самолета, нас не проверяли, но измерили температуру и забрали паспорта. Сейчас едем в обсервацию в отель», — сказала кыргызстанка.

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