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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус

У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, всех, у кого подтвердился диагноз, госпитализировали. Остальных сейчас отправили на домашний карантин.

Минздрав пока не уточняет количество зараженных из числа прибывших из Турции.

Нурболот Усенбаев добавил, что сейчас врачи обследуют тех, кто прилетел из Новосибирска. Их поместили в обсерватор отеля «Ак-Кеме».

Напомним, что самолет с кыргызстанцами на борту из Стамбула приземлился в аэропорту «Манас» 17 апреля. Всех пассажиров этого рейса сначала разместили в обсервации. У 198 прилетевших коронавирус не обнаружен. Анализы остальных еще проверяют. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150891/
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