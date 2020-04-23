Минздрав: Кыргызстан достиг пика заболеваемости коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане выравнивается. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, число выздоровевших людей увеличивается.

«Если посмотреть разницу между выздоровевшими и заболевшими, можно сказать, что тенденция по заболеваемости коронавирусом выравнивается. Это не может не радовать. Как специалист, я могу сказать, что мы достигли пика коронавируса», — сказал Нурболот Усенбаев.

Однако, по его данным, многие граждане продолжают не соблюдать дистанцию, в связи с чем есть риск новых заражений.

Отметим, что в стране 631 случай инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 162 медика.