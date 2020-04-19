Клара Сооронкулова: Призыв врачей без постановления правительства незаконен

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова не понимает, как Госкомитет по делам обороны может объявлять сборы военнообязанных врачей без постановления правительства. Она объяснила 24.kg, почему оно необходимо.

По словам юриста, кабинет министров — это коллегиальный орган и поэтому, согласно закону о чрезвычайном положении, должен принять решение и издать постановление, где будет четко указано, сколько врачей необходимо, какой специализации, куда их собираются направить.

«Но ничего этого нет. Более того, чтобы призывать, доктор должен состоять на учете и иметь военный билет, однако не у всех врачей есть этот документ. Они даже не знали, что он нужен. И потом, судя по разбивке, которую дает штаб по зараженным медикам, большинство инфицированных — это средний медперсонал, то есть медсестры, санитары. А Минздрав заявляет, что нужны именно врачи, но не обозначает, для чего конкретно. В законе есть подробно расписанные параграфы, однако почему-то наши чиновники их продолжают игнорировать», — сказала она.

К примеру, зачем призывать хирурга или офтальмолога, чтобы они заменили сестру в процедурной или санитарку на посту? А если медики, которых они призовут, еще и не практикующие? Клара Сооронкулова

На сегодня в стране COVID-19 диагностирован у 554 человек, 134 из них — медики.