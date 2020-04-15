Минздрав намерен призвать 300 военнообязанных врачей

В Кыргызстане начнется призыв медиков к работе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Он заверил, что в стране не будет нехватки специалистов.

«Сейчас работают 106 эпидемиологов, 31 инфекционист, 159 лаборантов и 22 врача-вирусолога. Привлекаем всех вирусологов, которые есть в республике. В южные регионы отправили бригаду врачей с кафедры, ординаторов. Среди них есть и инфекционисты, и анестезиологи. У нас в КР нехватка врачей-инфекционистов. Кроме этого, мы начинаем призыв 300 военнообязанных медиков на два месяца», — сказал министр.

Он отметил, что среди заболевших 98 медиков только 27 — врачи, остальные — средний и технический персонал.