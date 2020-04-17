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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи пяти ЦСМ Бишкека требуют провести ПЦР-анализ на коронавирус

Врачи пяти центров семейной медицины Бишкека требуют провести ПЦР-анализ. Об этом сообщила советник министра здравоохранения по связям с общественностью Елена Баялинова.

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«Медицинские работники ЦСМ № 2, 9, 10, 12 и 17, которые работали вместе с инфицированными COVID-19 эпидемиологами по выявлению и наблюдению контактных, срочно просят Минздрав провести ПЦР-обследование своих сотрудников», — сказала она.

По словам Елены Баялиновой, в организациях здравоохранения также требуют в случае необходимости закрыть перечисленные центры и провести дезинфекцию.

«Медики, в большинстве которых женщины, боятся возвращаться домой и готовы уйти на самоизоляцию, опасаясь передачи инфекции своим семьям», — отметила она.

Напомним, сегодня стало известно, что в Бишкеке закрылся Центр семейной медицины № 17, потому что четыре врача заразились коронавирусом. Остальные до сих пор ждут, когда их изолируют.

В Кыргызстане уже заболели 116 медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150420/
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