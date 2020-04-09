В Центре госсанэпиднадзора в Бишкеке коронавирусом заразились четыре человека. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, шесть контактных людей лежат в обсерваторе.

«Мы выявили всех контактных лиц, взяли у них анализы. Те сотрудники, чьи анализы показали отрицательный результат, продолжают работать. Подозрительных мы положили в обсерватор», — сказал Мадамин Каратаев.

В Кыргызстане на сегодня 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них – медики. Четыре человека умерли, 35 выздоровели.