Флешмоб в городе Ош. Активисты собрали 30 защитных комплектов для медиков

В рамках флешмоба «Один гражданин защитит одного врача» гражданские активисты собрали и передали Ошской областной больнице 30 комплектов средств индивидуальной защиты. Об этом 24.kg сообщила активистка Акбалык Жумалиева.

По ее инициативе в социальной сети запустили флешмоб по оказанию помощи медикам южной столицы.

«За 3-4 дня в нашей акции приняли участие 18 человек, собрали 30 полных комплектов индивидуальной защиты. Кто-то перечислил 1 тысячу сомов, кто-то купил несколько костюмов. Один комплект СИЗ стоит 3-5 тысяч сомов. В набор входит головной убор, халат, два вида масок, полотенца, резиновые сапоги, очки и носки. Все комплекты передали Ошской областной больнице. Руководство пообещало, что завтрашняя бригада приступит к дежурству в наших костюмах», — сказала Акбалык Жумалиева.