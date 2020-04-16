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Общество

Флешмоб в городе Ош. Активисты собрали 30 защитных комплектов для медиков

В рамках флешмоба «Один гражданин защитит одного врача» гражданские активисты собрали и передали Ошской областной больнице 30 комплектов средств индивидуальной защиты. Об этом 24.kg сообщила активистка Акбалык Жумалиева.
 
По ее инициативе в социальной сети запустили флешмоб по оказанию помощи медикам южной столицы.
 
«За 3-4 дня в нашей акции приняли участие 18 человек, собрали 30 полных комплектов индивидуальной защиты. Кто-то перечислил 1 тысячу сомов, кто-то купил несколько костюмов. Один комплект СИЗ стоит 3-5 тысяч сомов. В набор входит головной убор, халат, два вида масок, полотенца, резиновые сапоги, очки и носки. Все комплекты передали Ошской областной больнице. Руководство пообещало, что завтрашняя бригада приступит к дежурству в наших костюмах», — сказала Акбалык Жумалиева.
 

Активистка отметила, что акция продолжится. Они намерены собрать СИЗ для сотрудников областного роддома и городской больницы Оша.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медики. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150335/
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