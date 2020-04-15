Девять миллионов сомов выделено для оказания помощи нуждающимся

На оказание гуманитарной помощи нуждающимся семьям выделено 9 миллионов сомов. Решение принято по итогам очередного заседания комиссии по распределению добровольных пожертвований. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что после рассмотрения и обсуждения заявок на депозитный счет Министерства труда и социального развития в Оше поступило 4 миллиона сомов, в Нарыне — 1 миллион, в Джалал-Абаде — также 1 миллион, в Сузакском районе — 2 миллиона и в Ноокатском — 1 миллион.

Ошской, Нарынской, Джалал-Абадской и местным государственным администрациям поручено обеспечить целенаправленное распределение гумпомощи нуждающимся в соответствии с предоставленными списками и их данные направить в Минсоцразвития.

Кроме того, полномочные представители правительства в областях, главы местных государственных администраций, мэры должны организовать хранилища для закупаемых товаров, пакеты с продуктами раздавать ежедневно, а информацию публиковать на официальных сайтах и в соцсетях.