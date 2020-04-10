Противоречат Конституции. Юристы раскритиковали приказы коменданта Бишкека

У сотрудников ГСБЭП нет полномочий рассматривать дела по фактам завышения цен и проникать без разрешения суда на частную территорию предпринимателей. Об этом говорится в анализе, подготовленном юристами правовой клиники «Адилет».

Как отмечают юристы «Адилета», в последние дни граждане активно обсуждают приказ коменданта Бишкека, согласно которому предпринимателям запрещается складировать определенные объемы некоторых видов продуктов, включая муку, сахар, мясо. Это решение комендатуры столицы противоречит Конституции и законодательству Кыргызстана, подчеркивают юристы.

Накануне стало известно, что комендант Алмаз Орозалиев изменил свое поручение Финполиции по продовольствию.

«Но и в новом приказе ГСБЭП поручено разработать комплекс мер и организовать работу по профилактике, выявлению и недопущению фактов необоснованного и искусственно создаваемого дефицита и завышения цен на товары социально значимой группы, а также медицинских препаратов и средств. То есть, по сути, Финансовой полиции дано то же самое поручение, но другими словами», — говорится в анализе.

Они отмечают важность контроля цен на продукты первой необходимости и борьбы с недобросовестными предпринимателями. «Но Конституция запрещает государственным структурам выходить за рамки полномочий, установленных законом», — подчеркивают в правовой клинике «Адилет».

У сотрудников ГСБЭП нет полномочий рассматривать дела по фактам завышения цен и проникать без разрешения суда на частную территорию предпринимателей. Непонятно, каким образом будут сотрудники Финполиции исполнять этот приказ.

«Кроме того, возникают большие сомнения о реальной пользе для населения данного приказа. Фактически комендант Бишкека предоставил нашим исключительно честным правоохранительным органам широкие коррупционные возможности «перешерстить» частных предпринимателей с большим энтузиазмом. В результате за необоснованное завышение цен не будет возбуждено ни одного уголовного дела, так как за эти действия предусмотрена лишь ответственность по Кодексу о нарушениях, а хранение продукции на складе не является преступлением», — подчеркивают юристы.

Они отмечают, что приказ коменданта фактически противоречит государственной политике президента, Жогорку Кенеша и правительства, которые заявляют о необходимости поддержки предпринимателей и бизнеса.

«Более того, указанное поручение коменданта города содержит в себе серьезные угрозы для стабильности социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тысячи наших граждан несут колоссальные убытки из-за падения экономической активности и запрета на осуществление большинства видов предпринимательской деятельности. Однако, предприниматели должны выплачивать налоги, долги по кредитам и займам, оплачивать аренду помещений, зарплату сотрудникам, коммунальные услуги и другое. Государство предоставило определенные послабления, но это временные меры и те же налоги надо будет оплачивать чуть позже, но уже в сумме за три месяца», — отмечают юристы.

При таких условиях повсеместные проверки частных предпринимателей со стороны Финполиции будут вызывать еще больше недовольства населения действиями всех институтов власти в целом. юристы правовой клиники «Адилет»

В правовом анализе уточняется, что продовольственная безопасность считается обеспеченной, если:

уровень запасов государственного материального резерва покрывает не менее 90-дневную потребность социально уязвимых слоев населения в основных продуктах питания;

государственный бюджет республики имеет возможность финансирования поставок основных продуктов питания;

обеспечены качество, калорийность и безопасность пищевых продуктов в соответствии с установленными нормативами.

Как отмечается, сам факт издания комендантом Бишкека указанных приказов вызывает у общественности ряд серьезных вопросов. «В частности, имеется ли в госматрезервах достаточный запас товаров и продукции, необходимый для обеспечения продовольственной безопасности? Достаточно ли в госбюджете средств для финансирования поставок основных продуктов питания?» — задаются вопросами в правовой клинике «Адилет».

И считают вполне уместным рассматривать вопрос привлечения к ответственности, включая уголовную, соответствующих должностных лиц, которые обязаны обеспечивать продовольственную безопасность республики.

«В любом случае Генеральной прокуратуре необходимо взять на особый контроль вопрос соблюдения прав и свобод человека в условиях режимов ЧС и ЧП», — отмечают в «Адилете».

Юристы призывают Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность вышеназванных приказов коменданта города Бишкека, как того требует указ президента «О введении ЧП».

«Подобные внештатные ситуации показывают истинную роль и значение всех государственных органов и различных служб в жизни общества и государства. Такие обстоятельства оголяют копившиеся годами проблемы и подчеркивают ценность и важность обеспечения нормального функционирования системы здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных служб, сектора торговли и услуг, связи и СМИ, а также ставят вопрос об эффективности работы других государственных структур», — резюмируют в правовой клинике «Адилет».