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Общество

Комендатура Бишкека изменила свое поручение Финполу по продовольствию

Комендатура Бишкека издала приказ о принятии дополнительных мер по обеспечению продовольственной безопасности на территории столицы от 8 апреля 2020 года.

В документе поручается Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) разработать комплекс мер и организовать работу по профилактике, выявлению и недопущению фактов необоснованного и искусственно создаваемого дефицита и завышения цен на товары социально значимой группы, а также медицинские препараты и средства.

Финпол также должен вести мониторинг и анализ продовольственной безопасности на территории Бишкека. Служба должна указывать, почему искусственно завышают цены на товары. Исполнять приказ нужно строго в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов КР.

Признается также утратившим силу приказ комендатуры столицы от 4 апреля этого года. В нем, напомним, Финполу поручалось не допустить складирования недобросовестными предпринимателями отдельных видов продуктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149666/
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Дословно. Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев
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