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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Групповое заражение медиков коронавирусом изучит специальная комиссия

В южную столицу отправилась группа специалистов инфекционного контроля для расследования случаев группового инфицирования медицинских работников в детском инфекционном стационаре Городской клинической больницы Оша и других случаев в одноименной области. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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«Вопрос инфицирования медицинских работников очень обидный и болезненный, потому что они, как правило, намного уязвимее пациентов: должны сражаться с болезнями и инфекцией, решать свои повседневные нужды и растягивать зарплату до следующей получки. На 9 апреля по стране 34 инфицированных работника здравоохранения, среди них врачи и медсестры, инфекционисты и лаборанты, эпидемиологи и сотрудники кухни и прачки», — подчеркнул глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов.

По каждому случаю заражения медицинского работника будет проведено расследование и дана соответствующая оценка.

На сегодня в стране 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149606/
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