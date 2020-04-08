В городе Ош под наблюдение в частную клинику поместили 15 врачей с коронавирусом

В Оше 15 врачей из детского инфекционного стационара находятся под наблюдением в частной клинике «Кардио Азия». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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По ее данным, руководство клиники согласилось госпитализировать зараженных коронавирусом врачей и помогать с их лечением.

Сегодня инфекционное отделение детской городской больницы южной столицы закрыли на дезинфекцию. В нем коронавирусом заразились все работники.

На сегодня в Кыргызстане заражены 32 медицинских работника. Из них в Бишкеке — 4, в Ошской области — 20, в Джалал-Абадской — 7, в Баткенской — 1.