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Общество

Комендант: В Оше часто за помощью обращаются не нуждающиеся граждане

В Оше часто за гуманитарной помощью обращаются люди, не нуждающиеся в ней. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант южной столицы Малик Нурдинов.

Он заметил, что гуманитарную помощь окажут всем нуждающимся жителям региона по составленному списку.

«Но очень часто в этом списке оказываются состоятельные люди. Когда им привозят продукты, они заявляют, что хотели проверить, на самом деле ли доставят помощь. Поймите, у нас много работы. Нам лучше это время потратить на доставку продуктов нуждающимся семьям», — сказал Малик Нурдинов.

Отметим, что нуждающиеся могут обратиться в «Штаб помощи», который объединяет около 20 организаций и компаний в Бишкеке и Оше.

По всем вопросам можно обращаться по короткому номеру 1227.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149720/
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