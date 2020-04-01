Малоимущие и нуждающиеся могут обратиться в «Штаб помощи»

Представители госорганов Кыргызстана, а также активные и неравнодушные граждане объединились в движение «Штаб помощи». Волонтеры будут помогать малоимущим семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся и социально уязвимым гражданам. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, к движению присоединились около 20 организаций и компаний, оно начало работу в Бишкеке и Оше.

Нуждающиеся кыргызстанцы могут обратиться:

кол-центр 1227 (звонок бесплатный) с 9.00 до 18.00;

Telegram-канал народный штаб — «Биз барбыз»;

мобильное приложение «Жардам берем»;

Facebook «Штаб помощи».

Желающие оказать помощь и волонтеры могут позвонить по телефону: 0312300190 для адресной доставки и раздачи продуктов питания нуждающимся.

По всем вопросам можно обращаться по короткому номеру 1227.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.