Кыргызстан закупил более 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса

Кыргызстан у Турции закупил 30,4 тысячи ПЦР тест-систем с реагентами для диагностики коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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На закупку потратили грантовые средства через фонд Fael Khair Program при Исламском банке развития. По запросу Министерства здравоохранения и при содействии Министерства иностранных дел банк выделил $350 тысяч.

ПЦР тест-системы с реагентами прибыли в страну.

ПЦР-анализом проверяют положительные результаты экспресс-теста на коронавирус.

Россия безвозмездно выделила очередную партию в 5 тысяч ПЦР-тестов с реагентами. При содействии посольств Кыргызстана в Беларуси и России доставлены 100 упаковок реагентов и компонентов для ПЦР-тестов, приобретенных в Минске. Их хватит на проведение 22,5 тысячи исследований. Кроме того, Кыргызстан ожидает поставки еще 534 наборов: 84 — из КНР, 90 — из России, 360 — из Турции.