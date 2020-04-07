Спасибо, Минск и Москва. В КР доставлены тесты для ПЦР-диагностики коронавируса

В Бишкек доставлены реагенты и компоненты для тестов на коронавирус из Москвы и Минска. Об этом сообщает МИД.

По его данным, Россия выделила очередную партию ПЦР-тестов с реагентами в количестве 5 тысяч штук на безвозмездной основе. При содействии посольств Кыргызстана в Беларуси и России доставлены 100 упаковок реагентов и компонентов для ПЦР-тестов, приобретенных в Минске. Отмечается, что их хватит на проведение 22,5 тысячи исследований. Кроме того, белорусский производитель предоставил бесплатно дополнительно пять упаковок готовых тестов.

Тест-системы прибыли в Кыргызстан накануне и переданы на баланс Министерства здравоохранения.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.