Задержанного за убийство помощника прокурора экстрадировали из Бишкека в Москву

«Лунегов экстрадирован из Бишкека в Москву и передан сотрудникам ФСИН. Сейчас он в СИЗО», — сказал собеседник агентства.

«Осенью 2019 года обвиняемый был задержан в столице Кыргызстана сотрудниками местного Госкомитета национальной безопасности», — передает издание.