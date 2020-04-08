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Общество

Задержанного за убийство помощника прокурора экстрадировали из Бишкека в Москву

В Россию экстрадирован обвиняемый в убийстве помощника прокурора в Москве Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Лунегов экстрадирован из Бишкека в Москву и передан сотрудникам ФСИН. Сейчас он в СИЗО», — сказал собеседник агентства.

«Осенью 2019 года обвиняемый был задержан в столице Кыргызстана сотрудниками местного Госкомитета национальной безопасности», — передает издание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149582/
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