Подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева экс-таможенник арестован

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы по Ошской области Эмильбек Кимсанов арестован на время следственных мероприятий. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.
Известно, что подозреваемому в избиении сына экс-генерального прокурора изменили меру пресечения по ходатайству следователя.
Эмильбек Кимсанов заключен под стражу до 16 апреля.
Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.
В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовывали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его нашли в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР. Однако в Генпрокуратуре заявили, что экстрадиционного материала не получили.