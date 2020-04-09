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Общество

Подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева экс-таможенник арестован

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы по Ошской области Эмильбек Кимсанов арестован на время следственных мероприятий. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

Известно, что подозреваемому в избиении сына экс-генерального прокурора изменили меру пресечения по ходатайству следователя.

Эмильбек Кимсанов заключен под стражу до 16 апреля. 

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовывали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его нашли в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР. Однако в Генпрокуратуре заявили, что экстрадиционного материала не получили. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149581/
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