Подозреваемый в избиении сына Молдомусы Конгантиева экс-таможенник арестован

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы по Ошской области Эмильбек Кимсанов арестован на время следственных мероприятий. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

Известно, что подозреваемому в избиении сына экс-генерального прокурора изменили меру пресечения по ходатайству следователя.

Эмильбек Кимсанов заключен под стражу до 16 апреля.