С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана переведут на дистанционную форму обучения. Об этом во время встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым заявил министр образования и науки Каныбек Исаков, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

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Чиновник рассказал, что с учетом текущей ситуации был разработан план действий по обеспечению бесперебойного учебного процесса.

Он предусматривает проведение телеуроков, для чего привлекли 210 учителей. Разработаны расписания занятий, для учащихся 1-4-х классов видеоуроки разместят на телеканалах «Баластан» КТРК, 5-11-х классов — на «ЭлТР», «Пирамиде», «Пятом канале», «Санат ТВ».

Идет работа по размещению учебных материалов 1-11-х классов, электронных книг, дополнительной литературы, заданий и видеоуроков. Кроме того, около 400 учебных материалов с различной тематикой перевели на электронный формат. У школьников есть возможность использовать мультимедийные комплексы iBilim (для начальных классов) и «Билим булагы».

Профтехучилища и вузы также перейдут на дистанционную форму обучения.

«Срок регистрации на Общереспубликанское тестирование передвинули. Материалы и видеоуроки для подготовки выпускников к ОРТ также доступны на онлайн-ресурсах. Рассматривается возможность дистанционной сдачи экзаменов учащихся 9-х и 11-х классов», — заключил Каныбек Исаков.