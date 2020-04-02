18:02
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана переведут на дистанционную форму обучения. Об этом во время встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым заявил министр образования и науки Каныбек Исаков, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Читайте по теме
Карантин в школах. Хаос с дистанционным обучением

Чиновник рассказал, что с учетом текущей ситуации был разработан план действий по обеспечению бесперебойного учебного процесса.

Он предусматривает проведение телеуроков, для чего привлекли 210 учителей. Разработаны расписания занятий, для учащихся 1-4-х классов видеоуроки разместят на телеканалах «Баластан» КТРК, 5-11-х классов — на «ЭлТР», «Пирамиде», «Пятом канале», «Санат ТВ».

Идет работа по размещению учебных материалов 1-11-х классов, электронных книг, дополнительной литературы, заданий и видеоуроков. Кроме того, около 400 учебных материалов с различной тематикой перевели на электронный формат. У школьников есть возможность использовать мультимедийные комплексы iBilim (для начальных классов) и «Билим булагы».

Профтехучилища и вузы также перейдут на дистанционную форму обучения.

«Срок регистрации на Общереспубликанское тестирование передвинули. Материалы и видеоуроки для подготовки выпускников к ОРТ также доступны на онлайн-ресурсах. Рассматривается возможность дистанционной сдачи экзаменов учащихся 9-х и 11-х классов», — заключил Каныбек Исаков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148951/
просмотров: 1445
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Европейский союз рассмотрит варианты поддержки Кыргызстана
В Пакистане у трех кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и&nbsp;Минздрава Сооронбай Жээнбеков раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава
Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О&nbsp;чем говорил Сооронбай Жээнбеков Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков
Коронавирус в&nbsp;КР. О&nbsp;халатности госорганов рассказал первый вице-премьер Коронавирус в КР. О халатности госорганов рассказал первый вице-премьер
Кыргызстан не&nbsp;выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы Кыргызстан не выдержит карантин больше месяца. Депутаты требуют решить проблемы
Бизнес
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от&nbsp;О! Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
2 апреля, четверг
17:38
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся н...
17:17
В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам
17:15
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
16:50
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
16:49
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?