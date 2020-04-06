Из Екатеринбурга вернулись 17 кыргызстанцев. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, они прилетели сегодня чартерным рейсом в аэропорт «Манас».
«Два человека из прилетевших отправлены в больницу МВД, три — в инфекционную больницу, остальные в обсервацию», — отметили в штабе.
Известно, что этим рейсом вернулся начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Он находился в России на лечении и реабилитации после ранения во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» обратно вылетел в Екатеринбург с 35 пассажирами — гражданами России.