Из Екатеринбурга вернулись 17 кыргызстанцев. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, они прилетели сегодня чартерным рейсом в аэропорт «Манас».

«Два человека из прилетевших отправлены в больницу МВД, три — в инфекционную больницу, остальные в обсервацию», — отметили в штабе.

Известно, что этим рейсом вернулся начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Он находился в России на лечении и реабилитации после ранения во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» обратно вылетел в Екатеринбург с 35 пассажирами — гражданами России.