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Общество

Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов вернулся в Бишкек

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов вернулся в Бишкек. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, глава ГУВД сейчас находится в госпитале МВД.

«Самат Курманкулов прилетел сегодня рейсом Москва — Екатеринбург — Бишкек. У него взяли тесты на коронавирус. Мы обследуем его и примем решение о дальнейшем лечении», — сказал Мадамин Каратаев.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».

Самат Курманкулов проходил лечение в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко, а затем находился в реабилитационном центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149349/
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