Четверо водителей из Кыргызстана госпитализированы с коронавирусом в Казахстане

Четверо водителей из Кыргызстана госпитализированы с коронавирусом на юге Казахстана. Об этом сообщает издание vlast.kz со ссылкой на управление здравоохранения Жамбылской области.

«В связи с усиленными мерами на приграничных пунктах пропуска все граждане, въезжающие в РК, помещаются в карантинный стационар. В том числе водители грузового автотранспорта. В результате были выявлены 10 человек. В их числе четыре гражданина КР и шесть граждан Казахстана, перевозивших груз из соседнего государства», — отметили в управлении.

Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Ведется работа по выявлению и изоляции контактных лиц, дезинфекционной обработке по месту жительства и пребывания пациентов.

На территории Кордайского района завтра вводится карантинный режим.

Напомним, ранее в соседнем Казахстане выявлено четыре случая коронавируса у граждан, приехавших из Кыргызстана. Трое из них в Жамбылской области, один — в Алматинской.

В РК выявлен 551 случай регистрации коронавирусной инфекции, выздоровели 36 человек, скончались 5.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.