В Национальном центре фтизиатрии создали отделение для пациентов с коронавирусом

В Национальном центре фтизиатрии (НЦФ) создали специализированное отделение для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Решение приняли в связи с тем, что НЦФ по своей специфике имеет большой опыт работы с инфекционным заболеванием — туберкулезом. Мы подготовили изолированное от основного корпуса здание с соблюдением всех необходимых мер инфекционного контроля», — отметил директор центра Болот Майканаев.

В лечебном учреждении отметили, что пациенты будут заходить с одного входа, а сотрудники — с другого.

«Это самое главное требование инфекционного контроля. Палаты для тяжелых больных отделены от тех, где будут находиться пациенты с более легким течением болезни. Оборудованы реанимационная палата на две койки интенсивной терапии с ИВЛ и одна палата для тяжелых пациентов, которых будут наблюдать врачи-реаниматологи», — отметила заведующая отделением Елена Жданова.

Всего специализированное отделение готово принять 38 пациентов. В палатах есть все необходимое для долгого изолированного пребывания: отдельный санузел, холодильник, телевизор. Питание будут заносить в одноразовой посуде, которую затем утилизируют.

«Условия созданы не только для пациентов, но и для медработников. Все они обучены, как обеспечивать свою безопасность и безопасность коллег при работе с пациентами с коронавирусом. Кроме того, для предохранения персонала от так называемого «профессионального выгорания», связанного с работой в изоляции, провели занятия по психологической поддержке», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.