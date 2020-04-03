Режим ЧП. Никаких правовых оснований для карательных решений чиновников нет

Юристы правовой клиники «Адилет» сомневаются в целесообразности введения новых статей в кодексы о проступках и нарушених в период действия чрезвычайного положения в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса.

Они напоминают, что уже установлена ответственность за нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения.

«В первую очередь отмечаем, что гражданин может быть привлечен к ответственности только за нарушение определенных правил и нормативов, которые должны быть в установленном порядке утверждены. Если такие правила утверждаются постановлением правительства, то они должны находиться в открытом доступе. Если же речь идет о каком-либо приказе министерства, то граждане должны быть ознакомлены с требованиями таких правил относительно своих обязанностей со стороны врачей или других служащих. В противном случае будут возникать вопросы о правомерности и справедливости привлечения людей к ответственности», — подчеркнули эксперты.

Кстати, в централизованном банке данных правовой информации Министерства юстиции, информационно-правовой системе «Токтом» нет, к примеру, постановления кабмина об утверждении порядка введения и осуществления ограничительных мероприятий (карантина).

Не совсем ясен статус многочисленных санитарных норм и правил. В 2010 году не только санитарные, но и строительные нормы и правила (СНиП) утратили силу, в связи с чем образовался правовой вакуум, и на данный момент правовой статус этих документов не известен.

«Дела по вышеуказанным нарушениям рассматриваются чиновниками органов здравоохранения, в частности, при нарушении санитарно-эпидемиологических правил — санитарными врачами. Если даже эти правила действуют или уже приняты новые, то они применяются только санитарными врачами в независимости от режима ЧС или ЧП после соответствующей проверки санитарной службы по согласованному предписанию. При этом в ходе проверки должны быть собраны необходимые доказательства в виде отобранных образцов, а также составлен протокол. Штраф может быть наложен на граждан в размере от 1 тысячи до 7,5 тысячи сомов», — указывают юристы.

В «Адилете» отметили, что лишь 31 марта 2020-го пресс-служба правительства напомнила гражданам об ответственности за нарушения карантина, добавив, что комендант Бишкека ввел ряд запретов по передвижению людей и личного транспорта без крайней необходимости, за исключением некоторых случаев.

В сообщении кабмина указано, что хождение в общественных местах без масок, согласно Кодексу о нарушениях, влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических. Кем и на каком основании на граждан возложена обязанность надевать маски?

«Однако отсутствует ссылка на конкретную статью названного кодекса. В любом случае данное требование вызывает массу вопросов. Например, строго юридический вопрос: кем, на каком основании и когда именно на граждан была возложена обязанность надевать маски в общественных местах? Кроме того, в столице и в целом в республике наблюдается серьезный дефицит медицинских масок, их стоимость резко возросла. Ввиду этих обстоятельств многие люди объективно не имеют возможности приобрести такие маски», — напоминают эксперты.

Спорной эксперты считают целесообразность введения составов проступков.

Юристы отмечают и слабую аргументацию при введении ответственности за распространение недостоверной информации.

«Иными словами, за распространение фейков во время ЧС и ЧП теперь будет грозить штраф в размере 5,5 тысячи сомов для физических лиц и 17 тысяч — для юридических. Эта статья также несет в себе серьезные риски, поскольку возникает очень важный вопрос: кто именно и каким образом будет устанавливать достоверность либо недостоверность распространенной информации», — обращают внимание общественности правоведы.

Они еще раз напоминают, что законы обретают свою юридическую силу только после их подписания президентом и официального опубликования в СМИ.

«До настоящего времени в открытых источниках отсутствует информация о подписании главой государства указанных выше изменений в некоторые кодексы, а также относительно их опубликования», — заключили аналитики.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.