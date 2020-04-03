Коронавирус в Кыргызстане. Причину смерти мужчины в Ноокате покажет вскрытие

Точную причину смерти больного, скончавшегося в Ноокатском районе, покажет вскрытие. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По состоянию на 3 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.

«Скончавшийся мужчина приехал из малого хаджа. Первое тестирование показало, что он болен коронавирусом. Вчера мы зафиксировали его биологическую смерть. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет. Однако точную причину смерти покажет вскрытие. Тело передано патологоанатомам», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.