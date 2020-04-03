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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тысячу защитных костюмов получило МЧС от Алтынбека Сулайманова

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов передал министру чрезвычайных ситуаций Замирбеку Аскарову тысячу защитных костюмов L1. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Эти защитные костюмы будут доставлены сотрудникам МЧС, МВД, медикам и другим сотрудникам служб, которые в настоящее время привлечены круглосуточно в санитарно-карантинных зонах и на блокпостах», — сказал министр Замирбек Аскаров.

Сам Алтынбек Сулайманов на передачу груза не приехал, ограничившись передачей слов благодарности тем, кто сейчас на передовой.

Ранее республиканский штаб поручил МЧС предоставить защитные костюмы для сотрудников правоохранительных органов, медперсонала. Была сшита и распределена по местам 1 тысяча таких костюмов.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149024/
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