В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, в Ноокатском районе — два случая, в Оше — один, в Кызыл-Кие Баткенской области — два.

В республиканском штабе добавили, что из новых подтвержденных случаев один является завозным (прибыл из России), трое инфицированы в результате контакта с больными.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.