Запущена онлайн-система получения пропусков для проезда по Бишкеку

Запущена онлайн-система получения электронного разрешения транспорту учреждений и организаций, задействованных в обеспечении режима ЧП. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, разрешение дает право на передвижение во время комендантского часа по столице. Онлайн-система позволит удаленно подать заявку и получить документ.

Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму с указанием целей получения и вложить необходимые документы. Подтверждающие документы обязательно должны быть прикреплены к заявке. Если определенная деятельность требует регулярного передвижения на транспорте, помимо водителя, еще и дополнительного пассажира, на ресурсе нужно вписать его данные.

«Заявки рассматривают в течение 24 часов. Чтобы не потерять страничку с заявкой и электронным разрешением, необходимо скопировать ссылку или скачать QR-код. После одобрения заявителю надо распечатать разрешение с QR-кодом и наклеить на лобовое стекло транспорта, на которое выдали разрешение (или иметь при себе). Проверку подлинности уполномоченные сотрудники осуществляют посредством QR-кода через любой смартфон», — говорится в сообщении.

Онлайн-система работает по ссылке. В случае возникновения любых вопросов можно обратиться в call-центр комендатуры по номеру 1312.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.